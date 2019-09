Stanziati 4,5 milioni per Vico Equense, Piano di Sorrento e Sant’agnello

La città metropolitana di Napoli ha stanziato 4,5 milioni per i Comuni di Vico Equense, Piano di Sorrento e Sant’Agnello. Tutto ciò al fine di riqualificare le opere pubbliche, centri storici e quant’altro. Fondamentale anche l’impegno del sindaco di Meta Giuseppe Tito che ormai da anni ha preso parte al Consiglio della Città Metropolitana di Napoli. “Continua il mio impegno in città metropolitana per destinare risorse importanti per i nostri territori”. Queste le parole del sindaco Tito che suscita tanta fiducia tra gli abitanti della Penisola.

Per quanto riguarda Piano di Sorrento, 1,3 milioni stanziati per la messa in sicurezza di Ponte Orazio, ovvero la parte di strada ceduta due anni fa, in seguito a violente piogge e temporali.

Tra i comuni maggiormente finanziati abbiamo Vico Equense, con 2,2 milioni stanziati per i vicani. Il Sindaco di Vico, Andrea Buonocore, prevede di riqualificare in particolar modo il Vescovado. Inoltre è previsto anche il riassestamento del manto stradale che già è in atto nel centro di Vico, e , si spera, anche in periferia, dove la situazione è critica.

Infine a Sant’Agnello, 900 mila euro sono stati stanziati per costituire il sistema di bike sharing, ma anche per riqualificare la strada del rione Trasaelle.