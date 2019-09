Calcio: le classifiche di Serie A, B e C

Ecco la classifica dei principali campionati italiani, aggiornata al 16 settembre 2019.

La Serie A vede una Inter sempre più convincente in testa al campionato, ed una Juve che ancora deve entrare nei meccanismi di Sarri. Il Napoli insegue l’Inter grazie ad un superlativo Mertens. Di seguito la classifica in attesa del posticipo Torino – Lecce.

In Serie B invece attendiamo con ansia il derby di stasera, alle ore 21.00, tra Salernitana e Benevento. In caso di vittoria della squadra in casa, questi potrebbero giungere a ridosso dei primi posti in classifica.

Infine, la Serie C, nel girone C, vede l’Avellino al secondo posto a pari punti con Catania, Potenza e Ternana. Utilissimo, dunque, il risultato di 3 a 2 contro Picerno. Ottimo anche il risultato della Casertana che si piazza momentaneamente al terzo posto a pari della Reggina e Picerno.