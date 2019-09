Spazzini senza stipendio a Lettere e Sant’Antonio Abate , la Am Tecnology sott’accusa. Dalle due alle tre mensilità arretrate, affitti da pagare, famiglie da campare. Un disagio per i 23 operatori di Sant’Antonio Abate e i sette di Lettere sui Monti Lattari. Disperati dichiarano a Metropolis che saranno costretti all’usura minacciano lo sciopero durante un’emergenza rifiuti causata dalla chiusura dell’impianto di conferimento di Acerra ( Napoli ) che mette come al solito in crisi la Campania. Una situazione assurda per i lavoratori di questi comuni.