Sorrento, per il Wwf dal Comune continua la commedia al Vallone dei Mulini.

Per l’Associazione ambientalista agli Uffici comunali preposti non bastano i vari e concreti quesiti, sollevati dalle Associazioni, per porsi in un determinato atteggiamento nei confronti della proprietà. Anzi nel rilevare, dopo la denuncia del giugno scorso, che la ditta operante non avesse i requisiti della Soprintendenza, dall’UTC invece di revocare la Scia, denunciando i responsabili, si è pensato di chiedere un parere alla Soprintendenza ed in modo anomalo al responsabile dei lavori. In attesa che, dopo un periodo di ferie,quest’ultimo comunicasse poi il nominativo di una nuova ditta. Un atteggiamento alquanto discutibile quello degli Uffici comunali che insieme a quello delle Forze dell’Ordine, preposte a determinati accertamenti, sembrerebbe essere stato evidenziato anche nella denuncia presentata dal Wwf alla Procura delle Repubblica di Torre Annunziata. Circa la quale parrebbe essere stato già aperto un procedimento penale. Dopo anni quindi ancora protagonista il Comune nell’ intrigata vicenda del Vallone dei Mulini, il cui recupero da parte della nuova proprietà continua a sollevare polemiche e malumori, in attesa che le Autorità ed Enti istituzionali preposti facciano finalmente chiarezza. (s.c.)

IL VALLONE DEI MISTERI (di Claudio d’Esposito)

Dopo un sopralluogo da parte dell’UTC di Sorrento, avvenuto 50 giorni dopo la denuncia del WWF dell’11 giugno, si è accertato che la ditta all’opera (da quasi 3 mesi) non aveva i requisiti richiesti dalla Soprintendenza per effettuare lavori edili su di un bene sottoposto a vincolo monumentale… o meglio, ci si è posti il fondato dubbio che tale ditta non avesse tali requisiti richiesti e indispensabili!!! E allora?

Si è ben pensato bene, anzicchè revocare la SCIA e denunciare i responsabili, di chiedere un parere alla Soprintendenza e… allo stesso responsabile della società che stava eseguendo i lavori!!! Risultato? Il responsabile che stava eseguendo i lavori, il giorno dopo il sopralluogo dei tecnici comunali, ha immediatamente comunicato al Comune che i lavori erano stati auto-sospesi… per le ferie … riservandosi di comunicare quando sarebbero ripresi e… le generalità della nuova ditta che sarebbe stata scelta!!! … no comment ..

Fonte: Facebook