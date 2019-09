Sorrento, terminati i lavori al Campo Italia: domani si gioca

Sono stati ultimati i lavori di riqualificazione del Campo Italia a Sorrento, che hanno interessato il manto erboso ed il rifacimento delle tribune. Domani, la struttura sarà teatro della partita tra le squadre del Sorrento e del Fasano, in una sorta di ideale inaugurazione del rinnovato impianto sportivo.

“Finalmente Sorrento si è dotata di un campo che ci consentirà di ospitare in maniera dignitosa le squadre ospiti – commenta il consigliere comunale, Federico Cuomo, che ha seguito l’iter del progetto – Sarà una grande emozione domani, vedere scendere in campo sul nuovo manto erboso, il Sorrento ed il Fasano e, a partire da lunedì, i duecento ragazzi della nostra scuola calcio. Ringrazio i sindaci di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani e di Vico Equense, Andrea Buonocore, per avere ospitato i nostri atleti in questi mesi di lavori ed il presidente della F.C. Sant’Agnello, Alberto Negri per la disponibilità”.