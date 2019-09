Sorrento. Da tempo i contenitori per la raccolta degli abiti usati non vengono svuotati, invasi anche i marciapiedi

Sorrento. In molte zone della città sono presenti i classici raccoglitori gialli dove i cittadini possono conferire gli abiti usati in modo da dar loro una seconda vita con il giusto riciclaggio. Peccato che da tempo i cassonetti non vengono svuotati ed oramai sono stracolmi di sacchetti che, in molti punti, vengono depositati anche a terra perché i contenitori hanno raggiunto il culmine della capienza. I cittadini lamentano tale situazione perché, oltre a cagionare un danno estetico in una città turistica come Sorrento, crea anche disagi poiché le buste di plastica con i capi di abbigliamento depositati sui marciapiedi in certe strade, come ad esempio Via San Renato (come nella foto di questo articolo scattata da Eduardo Fiorentino), rendono difficoltoso se non impossibile il passaggio pedonale. Ci auguriamo che al più presto si possa tornare ad una situazione di normalità liberando le strade dai sacchetti di abiti usati e ridonando un aspetto dignitoso e pulito alla città, oltre a permettere il giusto utilizzo dei capi di abbigliamento dismessi.