Sorrento. Stadio e centro fieristico di Aponte MSC a rischio, sotto la spada di damocle delle elezioni e il dopo Cuomo . Non c’è solo il percorso meccanizzato, ma anche altri progetti interessanti che a Positanonews hanno riferito che sono ostacolati da alcuni albergatori che mirano solo al percorso meccanizzato con piazza Lauro. Si parla di riunioni, di scadenze immediate, ma è una corsa contro il tempo, fra sette mesi si vota e cambia l’amministrazione guidata da Giuseppe Cuomo, strategico per questi progetti, cosa succederà?

C’è lo studio Zoppini con la Gensler Sport di Londra, si sta discutendo del project financing del percorso meccanizzato, otto milioni di euro dati dalla Regione Campania, altri 8 dai privati, poi il centro fieristico, 25 milioni di euro , ma tutto questo deve seguire una trafila di evidenza pubblica. Faranno in tempo?