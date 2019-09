Sorrento Spiaggia San Francesco “Persone disponibili per anziani e disabili”

Sorrento. Non tutti sono d’accordo con le critiche.

“Ci sono gli spogliatoi, puliscono a fine giornata tirando su la scaletta, gli anziani hanno sdraio ombrelloni tavolini e sedie, ci sono sempre minimo 2 persone a controllare, non entrano i non residenti e ci sono cartelli dove dicono solo per anziani appartenenti al centro e residenti con carta di identità- dice Rosa Maria Casa, che poi continua – Mi è venuto in mente un altro particolare, perché non si scrive anche della mamma con il figlio paraplegico in carrozzina che scende tutti i giorni e i ragazzi la aiutano a mettere il ragazzo, 30/40 anni, in acqua? Purtroppo sul tavolato non c è modo di portarlo in acqua altrimenti.”