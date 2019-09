Sorrento, sosta su posto invalidi con contrassegno di persone defunte, scattano le denunce

SORRENTO. Sostava tranquillamente gratis sui posti riservati ai disabili, utilizzano il contrassegno per i portatori di handicap rilasciato a favore di genitori deceduti da tempo. Gli agenti della polizia municipale di Sorrento, in seguito ad una segnalazione, hanno avviato delle indagini, L’automobilista, che esponeva il contrassegno rilasciato ad uno dei genitori morto da diversi mesi, è stato sanzionato amministrativamente così come prevede il Codice della Strada, ma per lui è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per truffa ai danni dello Stato e del Comune di Sorrento ed anche per sostituzione di persona.

I controlli per fermare i furbetti della sosta si fanno più serrati : prima vengono avviati i controlli amministrativi sui nominativi dei soggetti che hanno ottenuto il rilascio dei contrassegni, poi scattano gli accertamenti in strada, anche con appostamenti. E nelle maglie delle verifiche è finito l’automobilista che è stato sanzionato ed anche denunciato, nella sua auto è stata rinvenuta anche una copia dello stesso tagliando in tutto e per tutto identica all’originale che, si presume, venisse utilizzata per la sosta gratis di altri veicoli.

Le indagini, però, sono ancora alle battute iniziali. Gli uomini della Municipale di Sorrento, infatti, sarebbero sulle tracce di altre persone che utilizzano lo stesso escamotage per sostare a sbafo in città. Ovviamente si tratta di verifiche complesse perché, oltre alla parte amministrativa, è necessario eseguire appostamenti per individuare chi utilizza i contrassegni in violazione della normativa.