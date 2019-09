Sorrento. Il sindaco Cuomo “Danni gravi per fallimento Cook, ma ci riprenderemo”

Gli studenti del liceo Publio Virgilio Marone con Positanonews si sono recati al comune di Sorrento per intervistare il sindaco Giuseppe Cuomo su alcune tematiche che riguardano la penisola sorrentina.La prima è la viabilità,sulla quale il sindaco ha detto che è un problema storico della penisola ed essa non è stata costruita su una pianificazione urbanistica omogenea e negli anni ,con il turismo,sono aumentati i posti di letto negli alberghi e nelle strutture ,ma le strade sono sempre le stesse”.Questo è avvenuto anche per la poca collaborazione tra i sindaci della penisola, i quali si sono riuniti ,ma non sono riusciti a collaborare e le loro azioni così danneggiano la politica e nel tempo anche il turismo “come dice il sindaco Cuomo .La seconda argomentazione è la manifestazione per l’ambiente organizzata dagli istituti superiori della penisola,sulla quale il sindaco si esprime dicendo”Tutte le manifestazioni devono essere fatte, perché i cittadini hanno il diritto di esprimere la loro opinione e di far valere i propri diritti su problemi importanti come l’inquinamento ma ,se non sono le maggiori potenze mondiali a prendere delle decisioni, noi saremmo costretti a subire; inoltre dice di sperare che la coscienza di questi grandi Paesi cambi”.

La terza tematica è il crollo dell’agenzia “Thomas Cook”,il sindaco dice”Questa agenzia storica, di origine britannica, rappresenta un pilastro nella nostra economia;il danno immediato sarà che gli albergatori non incasseranno i proventi di agosto e settembre e le persone che avranno prenotato con loro non verranno nell’immediato. Secondo lui non ci sarà un grande danno, perché le persone che prenotavano con Thomas Cook prenoteranno con altre agenzie ; conclude dicendo che questa crisi la prende solo dal lato affettivo, poichè questa agenzia ha contribuito a rendere Sorrento un forte punto turistico”.

Giovanna Nzanana, Liceo Marone.