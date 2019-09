Sorrento. Semaforo verde all’aggiornamento del Piano Urbano Traffico

La giunta comunale di Sorrento ha deliberato, nella seduta di ieri, l’adozione dell’aggiornamento del Piano Urbano traffico.

Il documento, che ha valenza di Piano Urbano Mobilità, è stato redatto dall’architetto Vincenzo Russo ED è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, e all’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto.

“Le associazioni di categoria e tutti i cittadini hanno trenta giorni a disposizione per presentare eventuali osservazioni e proposte di modifiche – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Copia del documento è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune e presso il comando di polizia locale. Si tratta di un documento di pianificazione utile a migliorare la viabilità e a predisporre opere strutturali in grado di alleggerire la pressione del traffico”.