Oggi, 27 settembre, lo sciopero nazionale, anzi globale, in favore della salvaguardia dell’ambiente. Anche a Sorrento, così come a Napoli, gli studenti degli istituti della Penisola Sorrentina si sono riuniti in Piazza Lauro a scioperare, portando avanti il corteo anche per le strade. Uno sciopero pienamente giustificato vista la gravità della situazione in cui è ridotto il nostro Pianeta. I ragazzi hanno preparato uno striscione che dice “Cambia il tuo futuro”. Positanonews segue l’avanzare della manifestazione a stretto contatto con gli studenti.

di 4 Galleria fotografica Sorrento, le foto dello sciopero a Piazza Lauro