Sorrento . Reparto di ortopedia bloccato e pazienti in coma ed oncologici in spazi inadeguati, la visita di Sosto

Sorrento . Reparto di ortopedia bloccato e pazienti in coma ed oncologici in spazi inadeguati . Mentre si parla di Ospedale Unico della Penisola Sorrentina a Sant’Agnello, annunciato da De Luca a Napoli, a pochi mesi dal voto per la Regione Campania, ed è un tutto dire, nel territorio le strutture sono allo sfascio e gli operatori sanitari, con gli utenti, messi in difficoltà . Senza dimenticare la paralisi dei lavori nell’unità di medicina, bloccati da due anni, e la carenza di personale, soprattutto al pronto soccorso. Ecco i problemi che affliggono l’ospedale di Sorrento e che ora sono sulla scrivania di Gennaro Sosto: emergenze che il nuovo direttore generale dell’asl Napoli 3 sud ha toccato con mano nel corso della sua prima visita alla struttura.

Sosto , come scrive questa mattina il collega Ciriaco Viggiano su Il Mattino di Napoli , si è presentato al Santa Maria della Misericordia per verificare le criticità rilevate dai carabinieri del Nas e segnalate alla procura di Torre Annunziata. Si tratta di problemi strutturali ormai cronici a causa della lentezza che ha caratterizzato l’attività di manutenzione nonostante i continui solleciti indirizzati dai vertici dell’ospedale all’ufficio tecnico dell’asl. L’esempio più eclatante il reparto di ortopedia, dove a marzo sono stati avviati lavori di ristrutturazione che si sarebbero dovuti concludere in 30 giorni. A causa del mancato coordinamento delle varie ditte, invece, l’intervento è stato ultimato alla fine di luglio. Il reparto, però, non è ancora dotato di alcune suppellettili: sedie e scrivanie ma soprattutto parte degli arredi dei bagni. I degenti, nel frattempo, sono stati smistati: otto negli spazi ancora disponibili al terzo piano dell’ospedale, altri appoggiati su letti e barelle in medicina e chirurgia.

Vittime dei disagi anche i pazienti oncologici, per lungo tempo accolti in due stanze alla fine del corridoio che attraversa ortopedia e, dopo l’apertura del cantiere in quest’ultimo reparto, sballottati al secondo piano. Per risolvere il problema si è pensato di destinare le due stanze di oncologia alle attività ambulatoriali di ortopedia per liberare spazi più ampi, riservati e confortevoli per i accogliere i malati di tumore. La proposta, sostenuta dal primario Raffaele D’Ambra, ha incassato un primo ok dal neo-direttore Sosto.

E la rianimazione? Medici, infermieri e pazienti sono stipati in angusti locali al piano terra in attesa della ristrutturazione del primo piano dell’ospedale, storica sede del reparto. Il governo, a febbraio scorso, ha sbloccato i fondi necessari per completare i lavori. A paralizzare tutto, però, è la mancanza di una relazione antisismica: questione sulla quale l’asl intende accelerare. Stesso discorso per i lavori nella parte destra dell’unità di medicina, avviati nel 2017 e paralizzati dalla mancanza di fondi e dalle inchieste giudiziarie. Quanto alla carenza di personale, sia il direttore generale Sosto che il direttore sanitario dell’asl Luigi Caterino hanno confermato che, nel giro di un mese, due chirurghi saranno destinati al pronto soccorso di Sorrento e che all’ospedale Santa Maria della Misericordia saranno presto assegnati anestesisti e figure professionali mancanti. Nel frattempo, ai nuovi vertici aziendali giunge l’appello del tribunale per i diritti del malato: «Carenze strutturali e di personale stanno minando irrimediabilmente la sanità pubblica locale, costringendo i pazienti a rivolgersi a strutture private sottolinea il presidente Giuseppe Staiano L’asl intervenga al più presto».