Sorrento, ragazza ruba casco da una moto parcheggiata in zona Marano – VIDEO

Brutto episodio a Sorrento. Nella giornata di ieri, una ragazza, con la complicità di un altro giovane, hanno ben deciso di appropriarsi di un casco che era appoggiato su un mezzo a due ruote parcheggiato in strada. I due si sono poi subito dati alla fuga a bordo di un ciclomotore. Il tutto è avvenuto in zona Marano.

Furioso il proprietario dell’oggetto che ha poi postato il filmato delle telecamere di videosorveglianza che riprendeva tutta la scena: “Ragazzi vi è andata male -ha commentato- Non è per il casco ma per il valore affettivo che quest ultimo aveva per me. Tu sei un vigliacco che mandi una ragazza a rubare e tu ragazza sei il peggio. Ora a voi la scelta o mi riportate il casco rimettendolo da dove l’avete preso o vi beccate una denuncia avendo anche il vostro numero di targa. Io il casco già l’ho ricomprato perché non sono cosi pezzente da rubarmelo da altri”.

Tantissimi sono stati i commenti di persone che condividevano la rabbia dell’uomo: la maggior parte delle persone spinge l’uomo a denunciare, a prescindere da cosa avverrà. Un utente di un gruppo tematico su Facebook ha raccontato quanto gli è accaduto diverso tempo fa, ovvero un episodio similare: “Avevamo lasciato lo scooter parcheggiato vicino al museo; casco di mia moglie nel bauletto, il mio agganciato ad un gancio con chiave. Giretto a Sorrento e al ritorno niente casco. Era domenica negozi chiusi. Salimmo dai carabinieri non certo a denunciare ma per sapere come sarei dovuto tornare a casa (Scutolo). Mi dissero che non sapevano che fare… non potevano mica lasciarmi un permesso per andare senza casco! Alla fine chiamai mia figlia che da meta mi portò un altro casco”.

Ecco le immagini del furto