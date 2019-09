Sorrento Pride. Stoppata la vendita di bibite in vetro per la giornata di domani

Il Sorrento Pride è ormai alle porte. E tante sono le disposizioni prese per evitare caos e disagi alla maggioranza dei cittadini.

Nella giornata di domani, sarà vietata la vendita di bibite in bottiglie di vetro per evitare rischi per la pubblica incolumità. È quanto dispone un’ordinanza del sindaco Giuseppe Cuomo che sarà valida a partire dalle ore 14 e fino alle ore 2 di domenica mattina. Il provvedimento interessa tutta l’area del centro cittadino.

In particolare, come spiega lo stesso sindaco Cuomo, il divieto riguarda “le vie comprese all’interno dell’area perimetrale delimitata dalle vie parallele, da un lato e dall’altro, del percorso della manifestazione” che si snoderà lungo via Correale, via Aniello Califano, via Bernardino Rota, viale Nizza, corso Italia, piazza Tasso e corso Italia fino a raggiungere piazza Andrea Veniero.

Il dispositivo impone lo stop alla “vendita per asporto, somministrazione o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici di ristorazione e turistico – alberghiera, degli esercizi commerciali e artigianali in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, di qualsiasi tipo di bevande contenute in bottiglie di vetro, che possano costituire pericolo, anche se erogate da distributori automatici (i gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura ed adempimento necessario per impedirne l’erogazione).

Allo stesso tempo l’ordinanza vieta il “consumo in luogo pubblico, di qualsiasi tipo di bevande contenute in bottiglie di vetro” ed anche “la detenzione in luogo pubblico, di qualsiasi tipo di bevande contenute in bottiglie di vetro, che possano essere utilizzate impropriamente, costituendo pericolo”.