Sorrento pride: divieto di sosta durante il corteo: ecco dove

Questo pomeriggio, a Sorrento, avrà luogo il corteo del Sorrento Pride per il quale è stata emanata un’ordinanza dal dirigente della Polizia Municipale, considerato che il corteo attraverserà le principali strade della città. Tale provvedimento prevede la sospensione temporanea della circolazione di veicoli durante il transito del corteo, fino al passaggio del veicolo di scorta con il cartello mobile “fine corteo”, ad eccezione per i veicoli appartenenti alla manifestazione.

L’ordinanza prevede anche il divieto di sosta in tutte le strade attraversate dal corteo dalle ore 13.00 alle 19.00, compresa Piazza Veniero, nella quale saranno allestiti dei gonfiabili in relazione all’evento del Pride.

Ricordiamo, infine, il programma del Pride, il quale presagisce il concentramento in piazza Lauro a partire dalle ore 15:30. Alle ore 17.00 il via al corteo con partenza dal parcheggio Achille Lauro, con il seguente percorso: via Correale, via Aniello Califano, via Bernardino Rota, Viale Nizza, Corso Italia, Piazza Tasso e Corso Italia fino a raggiungere piazza Andrea Veniero con arrivo previsto alle ore 19.