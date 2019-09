Da Sorrento a Pozzuoli i controlli dei NAS

Oltre 500 chili di merce sequestrata e diversi depositi utilizzati per accatastare gli alimenti risultati privi di autorizzazioni amministrativa e quindi chiusi. È il bilancio della maxi operazione dei carabinieri del Nas che hanno passato al setaccio alberghi, bar, trattorie, pizzerie, ristoranti e negozi di alimentari in tutta la provincia. Un’operazione condotta per salvaguardare la salute pubblica. E un oo’ ovunque sono saltate fuori irregolarità. A Pozzuoli, in via Campi Flegrei, sono stati posti i sigilli a un locale del ristorante controllato, adibito a deposito per alimenti, rinvenuto privo di titoli autorizzativi, nonché dei minimi requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa. Sempre nella stessa struttura ristorativa sono stati sequestrati anche 50 chili di prodotti alimentari vari, tra cui preparati alimentari a base di carne e di verdure, risultati tutti privi della tracciabilità alimentare. I Nas hanno anche diffidato il titolare del ristorante per le carenze igienico-sanitarie riscontrate.

I DEPOSITI

A Procida, in un negozio di via Roma sono stati sequestrati circa 30 chili di derrate alimentari varie – prodotti ittici, formaggi, verdure – prive di indicazioni relative alla rintracciabilità alimentare. Nell’area vesuviana e precisamente a Boscoreale, in via Settetermini, è stato eseguito un accurato controllo a un bar-trattoria-pizzeria: qui si è proceduto alla chiusura amministrativa di tre locali adibiti a deposito di derrate alimentari, che non solo non avevano autorizzazioni comunali, ma mancavano dei requisiti minimi igienico-sanitari. Nell’esercizio commerciale i militari dell’Arma hanno, poi, proceduto al sequestro di 150 chili di carne – pollo e salsicce per l’esattezza – e preparati a base di verdura, sugna e vino risultati anch’essi privi della tracciabilità e di dubbia provenienza. Il titolare della pizzeria è stato anche diffidato per la scarsa pulizia riscontrata nella cucina e negli altri ambienti di lavoro.

I DIPENDENTI

A San Sebastiano al Vesuvio, i carabinieri della locale stazione con il supporto dei Nas hanno scoperto 12 lavoratori al nero in un ristorante gestito da un 57enne incensurato di Napoli. All’imprenditore sono state elevate sanzioni per complessivi 45.200 euro, mentre nei confronti di una 49enne incensurata di Ercolano, titolare di una paninoteca, è stata emessa una sanzione di 5.500 euro in quanto sono stati trovati nel corso di controlli 15 chili circa di alimenti privi di tracciabilità. La donna è stata anche denunciata per furto di energia elettrica che i carabinieri hanno scoperto nel corso dei controlli. Infatti, il contatore che alimentava la sua attività commerciale era stato manomesso e la rilevazione dei consumi alterata. I militari dell’Arma, poi, hanno multato tre titolari di altrettanti esercizi commerciali per occupazione abusiva della sede stradale. A Sorrento, infine, i carabinieri del Nas di Napoli hanno eseguito un’ispezione presso un albergo al termine del quale i militari hanno sequestrato circa 30 chili di derrate alimentari. Per lo più carne, prodotti da forno e rosticceria di provenienza ignota.