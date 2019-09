Conclusa nel miglior modo modo possibile l’estate 2019 all’insegna della cultura, del mare e della musica. Ieri nonostante tante altre iniziative in contemporanea e le strade chiuse un folto numero di partecipanti ha preso parte alla passeggiata guidata da Vincenzo Astarita che ha portato gli intervenuti da capo Cervo – marina piccola – ai ninfei romani della villa che fu di Agrippa postumo. A conclusione dopo i saluti portati dal presidente del consiglio comunale di Sorrento Luigi Di Prisco si è svolta nei ninfei un breve intervento con tre magnifici brani musicali del maestro Chiara Ianieri grande talento musicale che da lustro alla nostra città. “Con questa iniziativa- ha dichiarato il Presidente Luigi Di Prisco- concludiamo nel miglior modo possibile questa estate e a livello personale svolgo una sintesi importante di questi 4 anni e mezzo amministrativi in cui in tutti i ruoli che ho svolto non mi sono mai risparmiato vivendo ogni giorno come se fosse l’ultimo; questo per grande senso di rispetto delle istituzioni e per amore verso la mia città. La cultura, la nostra storia, il mare e le nostre bellezze sono un patrimonio inestimabile e per tanto vanno valorizzate proprio come i nostri talenti giovanili che spesso non hanno gli spazi adeguati nella nostra terra. Queste sono state le nostre linee guida che porteremo avanti con forza e determinazione per il futuro”.

Foto di Imma Savarese