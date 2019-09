Sorrento, l’accusa del Movimento “Conta anche Tu”: “Tanti esercizi con situazioni debitorie”

Una forte accusa quella del Movimento Civico “Conta anche Tu” a Sorrento. E’ stato puntato il dito, infatti, sulle modalità del rilascio delle concessioni da parte del Comune per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico. Secondo il Movimento, ci sarebbero diversi esercizi commerciali che si trovano in situazioni debitorie nei confronti del Comune per diverse centinaia di migliaia di euro. Difatti, la discussione ruota attorno a quelli che sono arretrati che non sarebbero mai stati pagati: si parla di bar, ristoranti e locali, in particolare del centro storico di Sorrento, che occupano il suolo pubblico con tavoli, sedioline e quant’altro.

“La settimana prossima c’interesseremo di quest’altro “vergognoso” fenomeno sorrentino -ha fatto sapere Francesco Gargiulo- Ci sono esercizi pubblici con situazioni debitorie nei confronti del Comune (noi cittadini) per l’occupazione di suolo pubblico, per centinaia di migliaia di euro che grazie a chi dovrebbe prendere provvedimenti continuano indisturbati alla faccia nostra a fare i c**** loro. Noi davanti alla protervia e gli interessi di bottega non ci fermeremo. Crediamo che i cittadini onesti (pochi) la pensino come noi e si uniscano a queste battaglie”.

Ha rincarato la dose poi Enrico Aprea: “Ribadisco ancora una volta che nella lotta contro la corruzione, l’occupazione di suolo pubblico è inserita nel Piano triennale Anticorruzione del Comune di Sorrento e la dott.ssa Elena Inserra, ne è l’unica responsabile. Perché malgrado le tante segnalazione fatte da varie Associazione non adatta alcun provvedimento e non dispone accurati controlli da parte della Polizia Municipale sull’intero territorio? Si tratta di una omissione molto grave che, dati gli enormi guadagni procurati agli esercenti di attività di somministrazione di cibi e bevande su suolo pubblico, potrebbe indurre, chi è delegato ai controlli, a commettere il reato di corruzione e a favorire, sicuramente, il grave reato del voto di scambio per gli amministratori comunali”.