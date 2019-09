Sorrento. La giunta municipale ha deliberato l’aggiornamento del Piano Urbano Traffico, attesa per la pubblicazione sull’Albo Pretorio

Sorrento. Nella seduta di ieri la giunta municipale ha deliberato per l’aggiornamento del Piano Urbano Traffico. Ha redarre il documento è stato l’architetto Vincenzo Russo che ha previsto diversi interventi per migliorare la circolazione stradale ed il traffico nel centro cittadino sia dei pedone che dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, precedendo la dotazione di mezzi di trasporto ed infrastrutture. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha specificato che le associazioni di categoria ed i cittadini hanno a disposizione trenta giorni per proporre osservazioni ed eventuali richieste di modifiche. Al momento il documento è disponibile presso il comando di Polizia Locale e sull’Albo Pretorio anche se su quest’ultimo per ora è visibile solo il frontespizio e non l’intero testo.