Sorrento, investita una donna in via Fuorimura: interviene 118

Incidente pochi minuti fa a Sorrento, in via Fuorimura. Per cause ancora da accertare, pare che un motorino abbia investito una signora che stava attraversando la strada. Stando a quanto appreso da alcuni testimoni, pare che la donna sia rimasta a terra diverso tempo senza l’intervento di alcun agente delle Forze dell’Ordine sia intervenuto. Informazioni pervenuteci da testimoni, ma ancora da accertare.

La donna è poi stata caricata dall’ambulanza. Ancora non sono note le condizioni della signora investita.

Seguiranno aggiornamenti.