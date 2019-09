Sorrento, Herrera: “Dobbiamo reagire. Paura di niente e di nessuno”

L’avvio di campionato nom esaltante del Sorrento ha scoccato l’allarme in casa rossonera. Dopo la sconfitta ad Agropoli ed il pareggio in extremis con la Virtus Francavilla, c’è voglia di riscatto contro il gravina.

A parlare è stato l’attaccante del Sorrento Herrera: “Portiamo rispetto, questo è poco ma sicuro, ma non abbiamo paura di niente e di nessuno. Andiamo a Gravina per i 3 punti, dobbiamo dare una svolta a questo campionato iniziato un po’ a rilento. Cerchiamo di portare in campo ciò che facciamo in settimana. C’è fiducia? Certo, questo Sorrento può arrivare in alto ed ho fiducia nei miei compagni. Dobbiamo trovare la continuità e la cattiveria sotto porta che è mancata in questo avvio di campionato”.

Determinato e fiducioso il calciatore panamense del Sorrento. La partita è in programma domenica alle 15. A Gravina sarà una trasferta insidiosa, ma la squadra di Maiuri sta lavorando duramente per entrare subito al top della forma e lavorare sugli errori commessi nelle scorse partite.