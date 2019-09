Sorrento, grande successo per l’evento “E…state con gli anziani”

L’intenzione di questo evento era incentrare il discorso sulla figura degli anziani all’interno del territorio della Penisola Sorrentina, valorizzando gli stessi come una risorsa importante per il nostro territorio. È fondamentale creare uno stretto legame tra le generazioni, in grado di preservare la nostra memoria e la nostra storia, ma tutto ciò si può attuare solo se coinvolgiamo in modo attivo la figura degli anziani.

Grande soddisfazione a Sorrento per aver concluso nel migliore dei modi il tour “E…state con gli anziani” promosso dall’associazione Ada. Si ringraziano tutti coloro che a ogni livello hanno collaborato all’appuntamento concluso di recente.