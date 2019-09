Sorrento. Grande successo per “Criminologia Dinamica: Scienza al Terzo Potere”. L’avvocato Alfano relatore alla Cassazione di Roma

Dalla Penisola Sorrentina a Roma. L’avvocato Luigi Alfano sempre in prima linea per la lotta alla Criminalità.

Ieri alla Corte Cassazione di Roma, presso l’aula avvocati, infatti, Alfano è stato relatore del convegno CRIMINOLOGIA DINAMICA PER UNA NUOVA ALLEANZA TRA SCIENZA E PROCESSO.

Dopo i saluti del Presidente COA di Roma, Avv. Antonino Galletti, dell’ Avv. Andrea Pontecorvo (direttore dipartimento comunicazione COA) e del Presidente Ordine Nazionale dei Biologi, Sen. Dr. Vincenzo D’Anna, tanti sono stati gli interventi moderati dalla Dott.ssa Virginia Ciaravolo, psicologa e criminologa, Presidente Ass.ne “Mai più violenza infinita”.

Nel corso del convegno è stato presentato il libro argomento di dibattito CRIMINOLOGIA DINAMICA. LA VIA DI POPPER AL DNA (Nuova Editrice Universitaria, Roma 2019) di G. Francione ed Eugenio D’Orio. In prefazione Eraldo Stefani e in postfazione Massimo Pezzuti

I relatori del convegno, oltre all’Avvocato Alfano che ha esposto i nuovi approcci per l’uso della prova scientifica nel processo penale: il reato di stalking e il DNA sono stati il Dott. Gennaro Francione, già magistrat, con l’esposizione del processo scientifico come fondamento di una giustizia giusta, il Dott. Eugenio D’Orio, biologo forense con l’esposizione della prova del DNA tra peculiarità e limiti ed il corretto uso probatorio dei dati scientifici con particolare riguardo ai diritti dell’imputato, l’ Avv. prof. Eraldo Stefani con l’esposizione delle nuove frontiere del processo penale, il Dott. Massimo Pezzuti, genetista forense e in servizio con qualifica direttiva c/o i laboratori scientifici delle forze di polizia con l’esposizione di temi riguardanti la banca dati del DNA quale strumento investigativo per le indagini di PG, l’Avv. Prof. Carlo Taormina, ordinario di procedura penale all’Università di Tor Vergata con la prova scientifica nel processo penale ed il Prof. Vincenzo Mastronardi, psichiatra criminologo con la Criminologia aristotelica, “il nuovo uomo delinquente” e le più aggiornate rivisitazioni giurisprudenziali in tema di neurofisiologia clinico-peritale.

E’ stato presente il fotografo Maurizio Riccardi, autore della copertina del libro e figlio di Carletto Riccardi, mitico fotografo della “Dolce Vita”.