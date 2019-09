Sorrento. Giuseppe Sciaudone da Mondragone in mobilità per il Comando Vigili. Il sindacato protesta per Bucciero che fa ricorso

Sorrento. Giuseppe Sciaudone da Mondragone in mobilità per il Comando Vigili dovrebbe prendere a breve il posto di Antonio Marcia . Il sindacato protesta per Bucciero . Le vicende della polizia municipale sono attenzionate da Agorà che oggi in edicola in anteprima riporta la notizia , in analogia con Antonio Giammarino, dove pure vi è stata un’unica proposta di mobilità, rigettata dall’amministrazione Cuomo, per cui pende ricorso al Tar Campania, non si sa cosa potrebbe succedere .

Giuseppe Sciaudone è comandante della Polizia Locale di Casoria in provincia di Napoli e dirigente del settore sicurezza e mobilità. Ufficiale di complemento presso la scuola di artiglieria di Bracciano a Roma con laurea in giurisprudenza. Dal 2002 al 2013 è stato comandante della Polizia Locale di Mondragone nonché comandante del servizio associato Polizia Locale dell’ unione dei comuni Caserta sud ovest dal 2010 al 2011.

Dal Dicembre 2012 e fino a poco fa é stato dirigente polizia locale della città di Ardea. Col grado di Tenente Colonnello è l’unico ad aver presentato domanda di mobilità al Comune. Attualmente a guidare il settore è Donato Sarno, dirigente ad interim quindi, mentre dal punto di vista operativo a guidare la polizia municipale è il Tenente Giuseppe Coppola che ha preso il posto di Carmine Bucciero. Per Bucciero, già comandante anche nella vicina Costa d’ Amalfi a Ravello, vi è stata anche una nota dei sindacati a suo favore. E anche qui è partito un ricorso da parte dello stesso.