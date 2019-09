Sorrento, già si pensa al Natale: tornerà l’albero musicale? Stanziati 1,5 milioni

A Sorrento, una tradizione annuale è quella del famoso albero natalizio correlato da numerosi giochi sonori e luminosi. L’albero sorge al centro di Piazza Tasso, ovvero il fulcro principale della città.

A tal proposito, al comune di Sorrento, già si pensa di riconfermare il famoso albero in vista del Natale corrente. Gli allestimenti tanto apprezzati dai turisti di tutto il globo verranno riproposti fino al Natale 2022 grazie ai fondi stanziati di circa 1,5 milioni dalla Giunta municipale di Sorrento.

Tali fondi, infatti, sono suddivisi in circa 400 mila euro (IVA esclusa), e comprendono i servizi di noleggio, installazione, montaggio, manutenzione, assistenza e smontaggio delle luminarie e vari allestimenti.

Il bando per l’appalto, predisposto dal dirigente del settore Cultura del Comune di Sorrento, Antonino Giammarino, prevede che vengano consegnate le offerte alla Centrale unica di committente entro il prossimo 3 ottobre. La selezione avverrà naturalmente in base miglior rapporto qualità-prezzo per l’ente di piazza Sant’Antonino.