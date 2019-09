Sorrento, domani sfida contro il Francavilla. I rossoneri…

Domani alle 15 andrà in scena la seconda partita di campionato del Sorrento contro il Francavilla. La sfida si giocherà al “Giraud” di Torre Annunziata, a causa dei lavori allo stadio Italia per l’installazione del nuovo manto erboso. Probabilmente il campo a Sorrento sarà pronto per la prossima partita casalinga.

I rossoneri vogliono riscattarsi dopo la sconfitta ad Agropoli. Stesso discorso vale per i pugliesi, sconfitti nella prima uscita casalinga contro il Bitonto.

Maiuri dovrà fare sicuramente a meno di Costantino, espulso nella gara d’esordio, nella quale i rossoneri sono stati vittima di una direzione arbitrale quantomeno discutibile.

Per info biglietti, tessere abbonamento valide. Prevendita biglietti attiva a Sorrento presso la segreteria del campo “Italia”. Biglietti in vendita anche il giorno della gara presso il botteghino dello stadio “Giraud”.

Tribuna Centrale (tifoseria Sorrento): €10

Settore ospiti (tifoseria Francavilla): €10 Ridotto Donne e under16: €5