Sorrento, domani finalmente il Pride: ecco il programma

È prevista per domani pomeriggio la manifestazione del Sorrento pride, ormai celebre per la sua lotta contro chi discrimina la diversità, se così vogliamo chiamarla. Purtroppo sono molte le realtà non apprezzate dalle nostre parti, che vengono soltanto inondate dai pregiudizi. Gli organizzatori dell’evento premono sul fatto di voler manifestare non solo al fianco della comunità LGBT, ma soprattutto per chi viene colpito da altre discriminazioni, con l’intento di estirpare dalle radici l’odio e il razzismo verso qualunque forma di diversità.

Il programma di domani a Sorrento, è realizzato dal collettivo “Buonvento tra le costiere” e dall’associazione “Pride Vesuvio Rainbow”, e prevede il concentramento in piazza Lauro a partire dalle ore 15:30. Alle ore 17.00 il via al corteo con partenza dal parcheggio Achille Lauro, con il seguente percorso: via Correale, via Aniello Califano, via Bernardino Rota, viale Nizza, corso Italia, piazza Tasso e corso Italia fino a raggiungere piazza Andrea Veniero con arrivo previsto alle ore 19.