Sorrento. Divieto di accesso agli autobus nel centro cittadino, l’ordinanza sperimentale diventa definitiva

Sorrento. Lo scorso 3 agosto, dopo i lavori di rifacimento, è stata riapertura al traffico veicolare Via Marziale, la strada che da Via degli Aranci conduce a Piazza De Curtis di fronte alla stazione della Circumvesuviana. In concomitanza con tale riapertura veniva emessa un’ordinanza sperimentale che vietava l’accesso degli autobus nel centro cittadino, al fine di decongestionare il traffico. Ora tale dispositivo è stato confermato a tempo indeterminato e, conseguentemente, gli autobus non potranno più accedere alla centrale Piazza Tasso. Il provvedimento riguarda gli automezzi che superino 7,65 metri di lunghezza e larghi di 2,40 metri, nei quali rientrano i bus dell’Eav, della Sita e quelli delle autolinee che raggiungo Napoli, Roma e la Costiera Amalfitana e che hanno il capolinea nella piazza della stazione ferroviaria. Gli autobus provenienti da Massa Lubrense percorreranno Via degli Aranci fino alla rotonda di Marano dove potranno fare inversione di marcia e proseguire per Via Marziale per raggiungere la stazione o immettersi nuovamente sul Corso Italia. Fanno eccezione i pullman turistici nel loro primo arrivo nella città del Tasso per consentire ai viaggiatori di raggiungere agevolmente gli alberghi con i propri bagagli.. I bus che arrivano da Massa Lubrense devono effettuare l’inversione di marcia alla rotonda di Marano e poi si immettono lungo via Marziale.