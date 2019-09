Sorrento. Disagi domani per l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica a causa di lavori. Ecco le zone interessate

Sorrento. Previsti disagi per la giornata di domani, lunedì 2 settembre, quando – come riportato da un comunicato e-distribuzione, società del gruppo Enel – in alcune zone verrà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 16.00 al fine di consentire l’esecuzione di lavori agli impianti che servono la zona collinare. Ecco tutte le zone interessate:

Via Belvedere, civici da 2 a 4, da 1 a 3, 15, 15d, 19 ed alcune utenze senza numero;Via Casola, civici da 2 a 6, da 10 a 12, da 1 a 5 ed alcune utenze senza numero;

Via Casarlano, civici 4, da 4d a 6, 1 e 7;

Via traversa Casola civici da 2 a 10;

Via Arigliola civico 3.

L’azienda avverte che, “durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo a non commettere imprudenze e, comunque, a non utilizzare gli ascensori”.