Qualità, efficacia, sicurezza, valore aggiunto dei farmaci, interazioni pericolose e politerapia. E poi l’importanza delle vaccinazioni, l’antibiotico-resistenza, gli integratori, i farmaci antitumorali e quelli per le malattie rare.

Sono questi alcuni tra i principali argomenti affrontati durante i due incontri dal titolo “Farmaci: luci e ombre”, che si svolgono in queste ore a Sorrento, presso la sede dell‘Azienda Autonoma di Soggiorno (via L. De Maio, 35).

Ospite d’eccezione dell’incontro, patrocinato dal Comune di Sorrento e organizzato dal dottor Giovanni Inciso (Allergologo e Pneumologo), sarà lo scienziato di fama mondiale Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di Ricerca Farmacologica “Mario Negri “ di Milano e farmacologo insignito delle massime onorificenze dalla comunità scientifica internazionale.

I TEMI DEL CONVEGNO

Obiettivo del convegno è divulgare, attraverso il dibattito con il massimo esperto in materia, informazioni utili e dati scientifici certi sui farmaci, evidenziandone rischi e benefici.

“Ho organizzato questo convegno perché ritengo che i farmaci e gli argomenti ad essi correlati siano di grande importanza per tutti” – spiega il dottor Giovanni Inciso, organizzatore e responsabile scientifico del convegno.

“Oggi c’è molta disinformazione sul tema e a farne le spese sono soprattutto i pazienti – continua Inciso – nessuno meglio del prof. Silvio Garattini può spiegarci l’uso corretto dei farmaci e aiutarci a fare luce sugli innumerevoli dubbi intorno all’argomento.

È un’opportunità unica per tutte le persone e gli addetti del settore interessati ad approfondire la tematica al fine di considerare i farmaci solo come strumenti di salute e non come beni di consumo”.