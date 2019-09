Sorrento . Cuomo contro Apreda, si rafforza Mario Gargiulo. Coppola pronto a lasciare la Giunta?

Sorrento. Si infuoca la campagna elettorale, ora si comincia a far sul serio visto che si vota per la prossima primavera. Raffaele Apreda, ex assessore della giunta di Giuseppe Cuomo, sembra avvicinarsi al gruppo di Mario Gargiulo, che sta già tirando la volata elettorale da mesi. Questo ha fatto scattare la reazione di Cuomo che ha scelto il settimanale Agorà in edicola per esternare il suo disappunto. Disappunto è dir poco, per Cuomo Apreda non potrebbe stare neanche nel Cda di “Sorinvenst”, la società voluta da Aponte dell’MSC per il percorso meccanizzato.

I nervi sono tesi, anche perchè con il suicidio politico di Salvini ora Cuomo ha sprecato le sue carte per le elezioni alla Regione Campania, in attesa di un referente di rilievo si sta concentrando sulle prossime comunali, e comincia ad affilare le armi , cercando di colpire, come ha fatto con Apreda. Ovvio che non voglia lasciare senza colpo ferire dopo dieci anni di governo comunale. E le stoccate arrivano a chiunque si avvicini a Gargiulo, che da parte sua non si scompone e non reagisce neanche sui social network. Gargiulo infatti ne fa un uso molto parco e mirato, Apreda neanche dice niente, salvo il Napoli calcio, mentre Coppola promuove le sue iniziative comunali facendo l’assessore a tempo pieno.

Ora gli scenari quali sono? Cuomo ha chiamato a raccolta i suoi, o meglio dire la maggioranza, per fare indagini espolorative sul nome del futuro sindaco. Fra le parti sociali e politiche etc etc.

Ma tutti sanno che ufficiosamente il nome che si era fatto era di Marzuillo, ex Presidente del Consiglio, o Gaetano Milano, Presidente della Fondazione Sorrento. Una situazione di stasi, tutti sanno che Cuomo non svelerà le sue carte, che potrebbero essere anche clamorose, se non all’ultimo momento.

E che succede nel frattempo? Mario Gargiulo continua la sua corsa da solo? Sono due gli uomini forti di questa maggioranza, lui e Massimo Coppola. Cosa farà Coppola? Starà a guardare inerte o si svincolerà da Cuomo andando avanti per la sua strada? E’ questo che prospettano gli opinionisti. Ed è probabile che nell’arco di un mese Coppola possa anche dimettersi da assessore per proseguire il suo percorso da solo o facendo un’asse con Gargiulo per scompaginare i piani di Cuomo.