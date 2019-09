Sorrento, Costantino:” Voglio ripagare la fiducia di chi mi è stato vicino. Il mister sta lavorando sulla testa più che sulle gambe”

Il calciatore del Sorrento, Stefano Costantino, è già in clima partita per la sfida di domenica contro la capolista Fasano. Queste le dichiarazioni del centrocampista rossonero: “Domenica torniamo a giocare allo stadio Italia. Per noi saranno come 31 finali. Ospiteremo il Fasano, conosciamo il loro valore ma non li temiamo, non fa parte della nostra indole. Il mister sta lavorando più sulla testa che sulle gambe per far si che domenica si veda il Sorrento visto in coppa a Giugliano. Dobbiamo riportare l’entusiasmo dalla nostra parte”.

Costantino ritorna anche sull’espulsione rimediata alla prima giornata ad Agropoli: “Difficilmente in carriera ho preso un rosso diretto. Si, è vero mi piace l’agonismo purché sia corretto. Credo che ad Agropoli il rosso sia stata un’esagerazione, l’arbitro è voluto salire in cattedra condizionando una partita che in 11 difficilmente avremmo perso. Voglio ripagare la fiducia di chi mi è sempre stato accanto anche nei momenti difficili. Sono tornato per dare una mano ai miei compagni di squadra”.