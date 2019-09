Sorrento – Ormai ci mette l’anima Paolo Esposito nel ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale. Varie sono infatti le iniziative intraprese in questo breve periodo che vede il noto ristoratore impegnato nel Consiglio comunale. Un’azione che non manca di suscitare interesse e senz’altro approvazione in quella parte di cittadinanza, compreso tanti imprenditori onesti e perbene che continuano a rispettare norme e regolamenti. Nel sollecitare, ancora una volta, gli Uffici comunali ad effettuare controlli e verifiche , la scorsa settimana Paolo Esposito, con una nota (prot. n. 33596 del 30/08/2019), inviata alla Segretaria Generale, al Responsabile dell’ Ufficio Antiabusivismo Edilizio ed al Comando della Polizia Municipale, ha chiesto che si effettuino controlli ed accertamenti circa una serie di lavori edili in corso in alcune zone della città. In particolare, oltre ai lavori in fase di realizzazione alla vecchia struttura del Mulino all’interno dell’ omonimo Vallone, Esposito chiede chiarimenti circa la legittimità dei lavori edili volti alla realizzazione di un parcheggio in via Marziale. Una situazione , evidenzia Esposito, già più volte segnalata all’Autorità Giudiziaria anche dai cittadini abitanti nei pressi dell’agrumeto dove sarebbero stati effettuati i lavori. Non solo nel chiedere di conoscere l’esito di tali accertamenti ed il Responsabile di tali procedimenti, il Consigliere comunale pone l’attenzione anche su di un parcheggio in via Fuorimura. Circa tale situazione viene chiesta agli Uffici comunali preposti il rilascio di una copia relativa alla documentazione amministrativa. Nella stessa nota si chiede di essere portato a conoscenza della recente azione di repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio portata avanti dalle Autorità comunali nonchè la tipologia e le azioni di contrasto poste in essere. In particolare i nominativi delle ditte che eseguono i lavori e fornitrici del materiale edile ed affini. – 02 settembre 2019 – salvatorecaccaviello