Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo Concessione de “o Schizzariello” attacca Gargiulo. Oggi 26 settembre, anche a seguito di nostro esposto, all’albo pretorio viene pubblicata la concessione di suolo pubblico “o Schizzariello” Via S. Cesareo 79, richiesta protocollata lo stesso giorno del rilascio, ma non c’era occupazione abusiva prima? E se c’era perché il Dirigente del settore non ha applicato l’Ordinanza 161/2017 che prevede per l’occupazione senza titolo la chiusura per 5 giorni dell’esercizio commerciale come avvenuto ad alcuni ? Anticipo che in qualità di Coordinatore del “Movimento Civico Culturale Conta anche Tu” esporrò i fatti sopra menzionati alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata ( Napoli )