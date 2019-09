Sorrento il capitano Marco La Rovere va ad Agrigento. Auguri per il nuovo incarico

Sorrento il capitano Marco La Rovere va ad Agrigento. Dopo un intenso e proficuo comando della Compagnia della Penisola Sorrentina e Capri, il Capitano Marco La Rovere va in Sicilia ad Agrigento per un nuovo e più importante incarico . Sono migliaia le operazioni dei suoi uomini e delle stazioni guidate di Capri, Anacapri, Vico Equense, Piano di Sorrento , Massa Lubrense , l’ultima importante operazione “Terra delle Sirene” ha svelato e dato un duro colpo al mondo della droga. Auguri per il nuovo incarico dalla redazione di Positanonews