Sorrento. Camion parcheggiato sul marciapiede, la foto diventa virale . Gira sul social network facebook questa foto con questo posto Purtroppo e’difficile far capire a queste persone che i marciapiedi sono fatti per i pedoni e non per sostare sopra per fare i propri comodi. Non se ne accorgono che ostruiscono il passaggio alle persone? Dopo che ha finito questo ci sono altri due camion difronte che devono scaricare, con lo stesso metodo…..salendo sui marciapiedi.