Sorrento, anche il Consigliere Acampora rileva lo stato di degrado ed il completo abbandono di Piazza Veniero.

Sorrento – Oltre alle ormai ataviche lamentele e proteste dei residenti circa il totale stato di decadimento e di anarchia in cui versa la Piazza, il Consigliere comunale rileva una ulteriore grave situazione che si verifica puntualmente durante le ore notturne. Atti di violenza, scazzottate, gente ubriaca ed in continuo stato di alterazione, da tempo fanno da cornice ad un luogo che secondo le previsioni doveva offrire alla cittadinanza ben altro. Sotto accusa oltre ad una ormai nota inerzia da parte dell’Amministrazione comunale anche la mancanza di sicurezza e di controlli e di conseguenza il discutibile operato delle Autorità di Polizia preposte all’Ordine pubblico. Il Consigliere Acampora nel farsi anch’egli portavoce di una forte protesta promette un forte impegno affinché si ponga al più presto rimedio ad una situazione che a tutti gli effetti sembra essere sfuggita di mano. I cittadini residenti anche stavolta sperano che alle parole seguano i fatti. Pubblichiamo pertanto il messaggio ricevuto dal Consigliere Tonino Acampora. (s.c.)

“ … per il piacere di scambiare opinioni essendo io una persona che la politica la svolge per il bene della citta’ e non per interessi personali ed e’ questo che mi rende libero dal dichiarare quello che secondo me non dovrebbe e non deve succedere. Le scrivo perché’ questa sera ancora una volta nella famosa piazza Veniero e’ successo un episodio di violenza che va evidenziato il degrado nel quale versa la stessa. Il messaggio deve essere inteso come un ulteriore richiamo alla mancanza di controllo in quella zona. vi rammento che la questione è oggetto di continue lamentele da parte degli abitanti che loro stessi questa sera mi hanno invitato ad evidenziare e cioè che, la sera principalmente, si verificano spiacevoli episodi di gente ubriaca, gente che bivacca fino a tarda ora ma soprattutto pare sia diventata terra di persone non locale che pensano di essere a casa loro senza rispettare regole, senza fare e sottolineo senza fare discriminazione. Tutto questo caro direttore vuole dire che si deve presidiare, imporre orari e farli rispettare ma soprattutto ripeto identificare queste persone che si ubriacano e diventano pericolose per i nostri figli che vivono in una citta’ che pare stia diventando meno sicura del previsto. Ovviamente io mi batto e mi battero’ sempre per i miei cittadini affinche Piazza Veniero e non solo diventi ad essere un luogo dove fare giocare serenamente i nostri figli, organizzare eventi e quant’altro ma soprattutto aprire o creare qualcosa all’interno di quella struttura alla quale hanno attribuito diverse destinazioni, ma che a tutt’oggi risulta totalmente abbandonata. E’ mia intenzione di chiedere al Sindaco un tavolo di concertazione con le forze dell’ordine (che ho piu’ volte sottolineato fanno gia’ tanto) al fine di aumentare i controlli perche’ a Sorrento sono morte due persone, si verificano sempre le stesse problematiche relative alla famosa movida del sabato gia’ evidenziate in un articolo precedente ma nulla viene fatto. Non voglio passare come il salvatore della patria ma il mio ruolo di consigliere comunale mi impone almeno di evidenziare tutto cio’ e per dare una risposta ai cittadini che meritano piu’ attenzione,e non girarmi come dall’altra parte come se nulla fosse. – Grazie Tonino Acampora