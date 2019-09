Sorrento. 19enne di Pimonte ancora in ospedale, ha rischiato la vita. Si sospetta sul gruppo di Gragnano. Il ragazzo aggredito due settimane fa a Sorrento si trova ancora in prognosi riservata all’ospedale di Castellammare di Stabia ( Napoli) . Gli è stata asportata la milza, ma ha rischiato la vita. Un amico lo portò in ospedale, dove lui non voleva andare, salvandolo. Il ragazzo non ha fatto la denuncia, ma la polizia è intervenuta d’ufficio per la gravità. Si sospetta di un gruppo di Gragnano, con un pregiudicato, ma al momento ancora non vi sono indagati iscritti al registro della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.