Somalia. A Mogadiscio attacco contro convoglio militare italiano: illesi i nostri connazionali

Somalia. A Mogadiscio nella tarda mattinata di oggi un ordigno esplosivo artigianale ha colpito un convoglio di mezzi militari italiani proveniente da un addestramento in favore delle forze di sicurezza somale. Ad essere coinvolti due blindati Vtlm Lince facenti parte del convoglio che rientra in una missione europea. Il 90% del personale e degli uomini finiti sotto attacco sono italiani ma tra i nostri militari non si registrano feriti. L’attacco è stato rivendicato dal gruppo militante Al-Shabaab e l’esplosione è avvenuta nei pressi dell’accademia militare Jaalle Siyad della capitale somala.