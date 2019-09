Social Network in Europa dominano le spagnole Real Madrid e Barcellona, solo la Juve fra le italiane

Social Network in Europa dominano le spagnole Real Madrid e Barcellona, solo la Juventus regge il passo dei top club europei. Ma questa volta non parliamo dei risultati del campo, non ci riferiamo al valore tecnico delle squadre, ma alla loro capacità di crearsi un seguito sui social network. Ovviamente essere nella top ten dei club con più follower non equivale a vincere uno scudetto o un trofeo europeo. Ma i social network sono una buona cartina di tornasole dello stato di salute di un club, sia dal punto di vista del cosiddetto brand, sia dal punto di vista sportivo. Un maggior seguito su Facebook e Instagram, infatti, deriva inevitabilmente dalle prestazioni della squadra in campo, ma ne certifica anche il potenziale commerciale. E anche sul web il calcio italiano è in evidente ritardo rispetto alle squadre più forti d’Europa. Anzi, i dati parlano chiaro, tolta la Juventus, le altre squadre nostrane mostrano sui social le stesse difficoltà visibili sul campo, dove l’ultimo trofeo continentale è stato vinto dall’Inter di Mourinho nel 2010, e sul lato del fatturato, dove le squadre inglesi la fanno da padrone.