Soccorsi sul Sentiero degli Dei: turisti fotografano eliambulanza da pochi metri. La foto è impressionante

Agerola. Una foto che è subito diventata virale quella che ritrae decine e decine di turisti sul Sentiero degli Dei intenti a fotografare l’eliambulanza giunta a prestare soccorso ad una turista. Come vi avevamo anticipato diverse ore fa, c’è stato un intervento del CNSAS conclusosi da poco. I tecnici sono partiti da Nocelle per raggiungere una escursionista americana che è scivolata lungo il sentiero, battendo la testa.

Un altro escursionista, fortunatamente medico, le ha prestato le prime cure ed ha allertato il 118. La chiamata è stata smistata al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ed all’elisoccorso 118 di Salerno, immediatamente decollato con tecnico di elisoccorso (del CNSAS) a bordo. Fortunatamente alcuni tecnici del CNSAS erano già in zona e, insieme ai sanitari dell’elisoccorso sono giunti rapidamente sull’infortunata, che è stata medicalizzata e poi evacuata con triangolo di evacuazione. Le altre squadre di terra, sono poi rientrate.

Una volta trovatosi davanti l’elicottero dei soccorsi, la maggior parte dei turisti presenti sul Sentiero degli Dei, in quei concitati minuti, ha deciso di immortalare il momento unico: il mezzo di trasporto, infatti, è stato fotografato da pochissimi metri e così la foto che ne è venuta fuori è davvero impressionante. In poco tempo l’immagine è diventata virale e ha fatto il giro del web.

Ricordiamo che il percorso in questione è un percorso che non è adatto a tutti. Troppo spesso, purtroppo, ci troviamo a dover parlare di turisti o escursionisti in generale che rimangono feriti e necessitano di soccorsi; soccorsi che non sono per nulla agevoli per i sanitari, in quanto si tratta di zone selvatiche e poco pratiche