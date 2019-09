Per Skyscanner Piano di Sorrento è tra le 20 città più belle d’Italia, ma il sito di voli usa erroneamente la foto di Sant’Agnello

Per il famoso sito di viaggi Skyscanner Piano di Sorrento risulta tra le venti città più belle d’Italia. Un vanto per i carottesi, da sempre consapevoli di vivere in quello che si può definire, senza ombra di smentita, un paradiso grazie alle bellezze paesaggistiche, regalo di madre natura. Una città circondata dal verde delle montagne e dall’azzurro del mare, nel cuore della penisola sorrentina. Peccato che il sito, nel pubblicare la notizia, abbia utilizzato come foto quella che ritrae il panorama di Sant’Agnello con la didascalia “Piano di Sorrento” e che anche noi abbiamo volutamente mettere a corredo del nostro articolo affiancandola a quella corretta del panorama carottese. A sinistra, infatti, potete vedere la foto di Sant’Agnello utilizzata da Skyscanner ed a destra quella di Piano di Sorrento. Un errore che, per chi conosce i luoghi, non può passare inosservato. Resta, comunque, l’importanza della notizia perché Piano di Sorrento, nella classifica, conquista il 14° posto.