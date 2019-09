Si trova in Costa d’Amalfi la passeggiata più bella della Campania, secondo la lista di Fodor’s Travel

Per il portale Fodor’s Travel, la passeggiata più bella della Campania si trova in Costa d’Amalfi. Il noto editore di guide turistiche statunitense, ha stilato una speciale classifica, in cui ha selezionato le dieci passeggiate o escursioni più suggestive della nostra regione, esplorando le località intorno ai golfi di Napoli e Salerno. “La Campania offre una topografia spettacolare per camminare, combinando coste e montagne sensazionali con paesaggi urbani accattivanti – scrive Nick Bruno su fodors.com – La vita moderna sfreccia lungo gli strati medievali e antichi di Napoli. Il golfo di Napoli si trova su una faglia tettonica che bolle di vulcanismo; c’è anche uno sperone calcareo dell’Appennino che si è deformato per plasmare l’abbagliante Costiera Amalfitana e Capri.

A ovest di Napoli e appena a est intorno al Vesuvio, puoi camminare tra vulcani attivi e dormienti. I siti archeologici di Pompei ed Ercolano offrono la possibilità di seguire le orme dei cittadini romani. Il Vesuvio si trova all’interno di un parco nazionale che vale la pena cercare in quanto non spesso è possibile sentire il calore fumante che riscalda il suolo. Orchidee rare, licheni e specie di lucertole prosperano qui nelle avversità. Verso Sorrento, Amalfi e Capri, pastori e trekker condividono la costa calcarea lungo mulattiere e uliveti terrazzati.”

Il luogo ideale dove praticare trekking, si trova proprio sulla Divina e risponde al Sentiero degli Dei, diventato una delle aree naturalistiche più conosciute ed amate al mondo, che ogni anno accoglie decine di migliaia di visitatori. “Al di sopra delle scogliere della Costiera Amalfitana, sentieri secolari e mulattiere offrono alcune delle escursioni più spettacolari d’Europa. Il classico percorso del Sentiero degli Dei collega le città collinari di Agerola a Nocelle ed è meglio affrontato verso ovest per i panorami più belli. Raggiungendo il passo di montagna Colle Serra, gli escursionisti possono fare un picnic nelle terrazze piene di fiori selvatici pascolati da pecore e capre e oltrepassare castagni e querce e macchia mediterranea”.

Le altre passeggiate, che seguono in classifica il sentiero che collega Agerola con Positano, sono lo scenico lungomare di Napoli, il parco nazionale del Vesuvio ed il tracciato della Riserva Forestale di Tirone Alto, gli scavi di Ercolano, il Monte Solaro a Capri, il Monte Epomeo a Ischia, Paestum, Spaccanapoli e la Villa di Giove a Capri.