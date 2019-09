Si è spento all’età di 74 anni Pasquale Vitale (Frà Valter), originario di Maiori

All’età di 74 anni, dopo una lunga malattia, è tornato alla casa Pasquale Vitale, conosciuto come Frà Valter. Originario di Maiori, viveva da tempo nella Comunità Monastica di Chiaravalle-Milano. La sua è stata una vocazione giunta in età adulta quando, dopo aver lavorato come barman a Roma, ha sentito la chiamata ed ha preso i voti all’età di 50 anni entrando nella comunità francescana e trascorrendo i primi anni a Roma. Il rito religioso di commiato si svolgerà domani giovedì 19 settembre alle ore 15.30 nell’abbazia di Chiaravalle-Milano. La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla comunità francescana ed alla famiglia per la dolorosa perdita.