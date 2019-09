Si guasta il treno. Incubo sulla Torino – Salerno , a bordo tifosi del Napoli ma anche della Juve

SALERNO «Per fortuna non ci sono state emergenze… sono un primario di neurochirurgia… ero un po’ preoccupato che questo ritardo poteva creare dei problemi». Nicola Paciello corre per i corridoi della stazione di Salerno appena sceso dal freccia Rossa 9307 partito da Torino con 180 minuti di ritardo. Corre dietro al figlioletto Marcantonio, ancora sorridente per il suo week end piemontese e pieno di forze. Ma lui è soltanto un bambino. «Beh – spiega il padre – siamo stati allo stadio, siamo juventini… e lui è contento». Il viaggio, però, è stato lungo. Forse troppo. E pesante. «Quando abbiamo cambiato treno a Torino – racconta il medico – non abbiamo trovato l’aria condizionata a bordo… Ha fatto molto caldo, ho chiesto chiarimenti e mi è stato risposto: dottò, non ci sta… Non c’era neanche il wifi. Non che dovessi giocare con il cellulare, ma il mio ruolo mi impone di essere sempre raggiungibile. Ero un po’ preoccupato per questo, ma è andata bene». Due uomini, uno più giovane ed uno più anziano, camminano sul marciapiedi della stazione con due trolley grandi. Loro non sono andati a vedere la partita. E sono provati. «Dopo quindici minuti dalla partenza – racconta uno dei due – ci siamo fermati. Ci hanno solo detto che c’erano dei problemi al locomotore. Tra una spiegazione ed un’attesa, è trascorsa un’ora. Siamo stati fermi un’ora a Torino Porta Susa… Poi ci hanno riportato indietro, qualcuno ha fatto polemica, qualcun altro si è arrabbiato… Ed una volta arrivati a Torino Ostura, ci hanno detto di scendere e di trasbordare su un altro treno». «C’è stata una donna che si è sentita male per il caldo e l’ansia – commenta un altro passeggero – era nel vagone numero sei… Quando si è diffusa la voce di una persona che aveva avuto un malore, ci hanno subito rassicurato: la signora è stata assistita ed è ripartita con noi, nulla di grave». Un gruppetto di altri cinque ragazzi, zaino in spalla, esce frettolosamente dalla stazione. Si fermano ma la voglia di parlare è poca. Uno di loro risponde disturbato: «Si siamo tifosi della Juve, qualche problema?». Poi spiega di essere stanco e non aver alcuna voglia di parlare. Uno dei suoi amici, taglia corto: «Si vabbè… tre ore di ritardo, di questi periodi si mette in conto. Ora siamo arrivati e questo è l’importante». Sono contenti di aver messo piede a terra anche due fiorentini in vacanza a Salerno. Francesca e Paolo sono un po’ stanchi. «È il primo giorno di ferie – spiega lui – volevamo arrivare in orario… Siamo saliti a Firenze, abbiamo avuto meno disagi, ma comunque siamo rimasti bloccati in stazione». «Però ci hanno coccolato – gli fa eco la moglie – ci hanno offerto snack e bibite».

IL CAOS

Ma quella di ieri alla stazione di Salerno è stata davvero una giornata particolare. I ritardi hanno accavallato l’arrivo dei treni sui binari mentre decine di passeggeri sono rimasti con il naso all’insù a controllare i cartelloni di arrivi e partenze e i rispettivi numeri di binario mentre l’altoparlante in un’ora ha annunciato altri due ritardi: 90 minuti per il Frecciarossa in arrivo da Reggio Calabria e diretto a Roma (il treno ha poi recuperato lungo la tratta 15 minuti) e l’intercity partito da Taranto e diretto a Napoli (venti minuti). «Stiamo aspettando il treno proveniente da Scalea – riferiscono due dipendenti Trenitalia – purtroppo ci sono dei ritardi. Anche noi dobbiamo prendere servizio». Federica, invece, deve andare a Roma ed aspetta il Frecciarossa. Lavora lì. Era venuta a Salerno per il week end. «Sarei dovuta arrivare alla stazione Termini alle 19.30 invece non sarò lì prima delle nove. Poi, tra metro e cammino a piedi, mi ci vuole un’altra ora per arrivare a casa». È infastidita, si è annoiata. Ma tra la lettura di un libro e due chiacchiere con un’amica, il tempo passa.

Dal Frecciarossa scendono solo quattro persone a Salerno. Agata è partita da Messina, in mattinata. Il suo accento rivela le sue origini siciliane non è in vacanza, ma non da molte spiegazioni sulla sua presenza a Salerno. «Sono stanca – dice – molto. Per fortuna ho dormito un po’ e così neanche mi sono resa conto del tempo perso, ora però sono un po’ frastornata». Giuseppe, invece, è salito a Villa San Giovanni. «Ci siamo fermati prima a Reggio Calabria per un guasto – racconta – non ci hanno spiegato bene il perché. E poi a Scalea. Ma non ho neanche chiesto il motivo, ero rassegnato».