Shock a Salerno, incidente a via Benedetto Croce: muore 16enne

Tremendo incidente stradale nella notte a Salerno. Coinvolto uno motociclo a bordo del quale viaggiavano due ragazzi: per cause da accertare, il veicolo si è schiantato dopo che il conducente ha perso il controllo al confine con Vietri sul mare . Un giovane di Cetara, 16 anni, ha perso la vita: l’impatto è stato tremendo e le ferite riportate erano troppo gravi.

I sanitari del 118 sono intervenuti celermente e hanno portato il ragazzo all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ma nonostante l’intervento dei medici ha perso la vita. I due ragazzi stavano tornando a casa: l’altro giovane, un 15enne originario di Cetara, non è rimasto ferito, fortunatamente; è stato portato anch’egli in ospedale ma è stato celermente dimesso.

