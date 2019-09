Seiano, la sentenza dell’incidente in galleria dopo 16 anni

L’incidente avvenuto nel 2003 sulla Statale Sorrentina 145, nella galleria di Seiano, è detto appunto “strage di Seiano” poichè ha visto 3 vittime e diversi feriti. L’incidente ha provocato un incendio dovuto all’esplosione dei serbatoi di benzina di una moto ed un veicolo. I passeggeri a bordo della moto, che viaggiavano senza casco, hanno tentato un sorpasso azzardato andando ad impattare violentemente contro l’automobile in arrivo dalla corsia opposta. Tra le vittime ci furono due ragazzi di Meta di Sorrento, Domenico Ardia, di 28 anni, che era alla guida della sua moto e l’amico che viaggiava con lui, Raffaele Suarato, di 21 anni; e Maurizio Santè, 24 anni, con a bordo anche sua madre, alla guida dell’ Audi 80 che ha subito lo schianto frontale con la moto.

Ora, dopo 16 anni, è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto in maniera definitiva il ricorso dei parenti di una vittima: Raffaele Suarato. La cassazione non ha accolto il ricorso e non ha annullato con rinvio alla Corte di Appello. Pertanto non ci sarà nessuna rivalutazione riguardo alle responsabilità dell’incidente, a carico del guidatore della moto. Non vi saranno nemmeno ulteriori quantificazioni dei danni recati alle parti offese (compresa la famiglia Surato), danni che ammontano a circa due milioni di euro.