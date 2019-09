Scala per la morte del piccolo Wahid Cameron, per assoluzione cuoco e condanna cameriera si aspettano le motivazioni

Scala , Costiera amalfitana. La sentenza, anticipata ieri da Positanonews, ha riaperto ferite di dolore in Costa d’ Amalfi, e di Sorrento, dove la famiglia alloggiava. Una tragedia assurda quella del piccolo Wahid Cameron, fu fatto il possibile per salvarlo dal malore che ebbe a Ravello dopo aver mangiato in un ristorante a Scala. Il tutto per una allergia al latte in un processo che si è consumato sul filo della comunicazione o meno della allergia e dell’obbligo del cameriere di prenderne consapevolezza, saranno ovviamente le motivazioni , che si aspettano, a dare spunto per un sicuro appello . Ma è anche uno spunto di riflessione per il ruolo di chi è in sala .

Intanto il processo si risolve , per ora, in un’assoluzione ed una condanna per la morte del piccolo turista inglese deceduto ad ottobre 2015 dopo aver pranzato in un ristorante a Scala e dove aveva consumato al ristorante La Margherita un piatto di scialatielli confezionati con latte al quale il bambino era allergico . Il giudice monocratico Caiazzo del Tribunale di Salerno ha assolto il cuoco Luigi Cioffi , difeso dagli avvocati Stefania Forlani di Cava de’ Tirreni e Marcello Giani, perchè il fatto non costituisce reato e condannato a due anni Ester Di Lascio, la cameriera responsabile di sala per omicidio colposo.

Il pm Elena Cosentino, al termine della requisitoria pronunciata prima della pausa estiva, aveva chiesto la condanna per entrambi gli imputati, ma il giudice monocratico è stato di diverso avviso ed ora bisognerà attendere le motivazioni per comprendere il ragionamento fatto in sentenza. Non è escluso che molto abbiano influito – per la sentenza di assoluzione nei confronti del cuoco – le prospettazioni difensive degli avvocati Forlani e Giani per i quali venuta meno la colpa specifica avendo il cuoco assolto agli obblighi di formazione del personale e lo stesso ristorante all’informazione sugli allergeni essendo presente nel locale il registro degli allergeni come previsto dalla normativa comunitaria, in dibattimento non è stato neanche provato l’elemento soggettivo della consapevolezza. Stando in cucina, il cuoco non ha contezza di ciò che succede in sala: in cucina, quel giorno, arrivò solo l’informazione «no formaggio su pasta» e niente altro.

Secondo il giudice forse doveva essere la cameriera ad informarsi in maniera più dettagliata sul tipo di allergia prospettata dai genitori. Di diverso parere, invece, il magistrato per il quale quel decesso per choch allergico «si poteva evitare» avendo spiegato in requisitoria come l’informazione che il bambino non potesse assumere latte e derivati «era stata data sia alla responsabile di sala che al personale della cucina, tanto che la pasta da servire al piccolo fu cucinata in una pentola a parte, ma nessuno si preoccupò di verificare che gli stessi scialatielli erano impastati con il latte», questa ingestione ha provocato la reazione allergica che poi ha portato alla morte del piccolo Cameron.