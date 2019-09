Scala prima gli apprezzamenti d’amore, poi le minacce. Arrestato

Scala, Costiera amalfitana Prima gli apprezzamenti e lusinghe, poi le minacce, anche con una bottiglia: arrestato 52enne a Scala

Nel pomeriggio del 27 settembre, i Carabinieri della Stazione di Ravello, hanno arrestato nella flagranza del reato un 52enne di Scala, resosi responsabile del reato di Atti persecutori. L’uomo non voleva accettare questo “amore” non corrisposto nei confronti di una donna di 42 anni, la quale più volte gli aveva cercato di far capire che doveva lasciar perdere. A nulla è servito il tentativo di allontanarlo, quando è subentrata anche l’insistenza dell’uomo, le continue avance fuori dal luogo di lavoro, fino all’epilogo di oggi, quando dopo l’ennesimo tentativo di avvicinare la ragazza, e l’altrettanto ennesimo rifiuto, il soggetto ha iniziato ad offendere la sua vittima, minacciandola anche con una bottiglia di vetro che brandiva con animosità. Vista la situazione sono stati chiamati i Carabinieri che prontamente hanno fermato l’uomo è lo hanno condotto in caserma. Per quanto successo, e per gli episodi pregressi, il reo è stato dichiarato in arresto e tradotto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Salerno.

Determinante è stato l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto prima che potesse accadere il peggio.

L’invito per tutti rimane quello di rivolgersi alle Forze dell’Ordine quando ci si trova in queste delicate situazioni.